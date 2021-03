S. Marinella. Chiusura totale per Piazza Unità d’Italia

SANTA MARINELLA – Si è svolta questa mattina nella sala consiliare della sede municipale di Santa Marinella una riunione del Centro Operativo Comunale per assumere tutte le misure necessarie in questa nuova fase di emergenza Covid per essere al fianco della popolazione e contrastare, al massimo, i rischi di contagi nel comprensorio comunale.

Erano presenti oltre al Sindaco Pietro Tidei e al consigliere Andrea Amati i comandanti della Polizia Locale Kety Marinangeli, dei Carabinieri Andrea Ricci della Guardia Costiera Cristian Vitale oltre ai delegati per la protezione civile Mauro Guredda e Andrea Verticelli, i responsabili delle associazioni Nucleo Sommozzatori, Paolo Ballarini, il delegato alla protezione civile della Misericordia Adriano Altieri, presente per la Croce Rossa Alessio Manuelli.

In questa prima settimana è stato deciso di non prevedere altre chiusure o misure restrittive rispetto a quelle previste nell’ultimo decreto e pertanto resterà aperto il cimitero comunale e tutti i parchi pubblici.

Con un’ordinanza sindacale sarà invece disposta la chiusura totale della Piazza Unita d’Italia dopo che nei giorni scorsi sono, stai notati assembramenti di giovani del posto.

Il mercato rionale del giovedì in zona Pirgus si svolgerà ma sarà ammessa la sola presenza dei venditori di generi alimentari o di piante e fiori e sementi. Annullati infine, ad esclusione della Santa Messa che sarà celebrata dal parroco Don Salvatore nella chiesa di San Giuseppe, tutte le manifestazioni e i festeggiamenti in onore il prossimo 19 marzo del Santo Patrono.