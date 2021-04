S. Marinella. Bianchi: “Non sono stato espulso dal PD ma comunque ho aderito alla Lista Tidei”

SANTA MARINELLA – “La notizia per cui io sia stato espulso dal Partito Democratico è priva di ogni fondamento”. Così si esprime il Vice Sindaco Andrea Bianchi al centro di polemiche in questi giorni per la sua presunta espulsione dal PD, resa nota ufficialmente dal partito locale. Espulsione che l’interessato smentisce confermando tuttavia contestualmente l’adesione alla Lista Tidei, in una nota stampa piuttosto contraddittoria.

“Non sono mai stato espulso dal PD né mai lo sarò in quanto sono del PD e nel PD rimango – afferma – è la mia casa politica naturale e mai terrò comportamenti degni di censura. Da iscritto ed eletto nel PD ho deciso assieme al consigliere Iachini, eletto nella Lista degli Amici dello Sport, di costituire insieme ai componenti della Lista Tidei un laboratorio politico nato per rafforzare l’azione amministrativa e programmatica di questa Amministrazione prima della prossima scadenza elettorale. La Lista civica Tidei, come ogni formazione che si definisca “civica”, è un’aggregazione di persone intorno ad un programma elettorale, a prescindere dall’appartenenza politica dei propri componenti e senza nemmeno sovrapporsene. E’ comunque bene ricordare che il PD ha un suo Statuto e dei regolamenti che ne disciplinano la vita interna ed attraverso i quali si prevede che gli eventuali provvedimenti disciplinari seguano un percorso di assoluta garanzia affidato ad organismi interni che in questo caso non si sono mai riuniti né hanno mai deliberato. Attendo naturalmente un sereno confronto con il mio Partito per chiarire ogni questione”.