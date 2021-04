S. Marinella. Approvato il Bilancio di previsione, la maggioranza esulta: “A un passo dall’uscita dal dissesto”

SANTA MARINELLA – Importante traguardo raggiunto dall’amministrazione del sindaco Pietro Tidei, con il Consiglio comunale che nella giornata di ieri ha approvato a maggioranza il Bilancio di previsione del 2021.

“Un atto privo di prescrizioni e osservazioni – sottolinea Tidei – e che pertanto aveva ottenuto il parere assolutamente favorevole del collegio dei Revisori di Conti. Entro la fine del mese si procederà anche alla convocazione di una nuova assise comunale per procedere anche all’approvazione del conto consuntivo del 2020, e di seguito sarà redatta anche la delibera che sarà portata nuovamente in votazione del consiglio comunale e che decreterà l’avvenuta uscita dal dissesto. Un risultato ottenuto in poco più di due anni e mezzo, frutto di un attento lavoro di ripianamento dei conti e di un’oculata gestione finanziaria dell’ente che ha permesso, fatto più unico che raro per i comuni che come nel caso specifico di Santa Marinella sono stati costretti a causa di una pesantissima situazione debitoria a dichiarare lo stato di dissesto, di risanare le casse del comune”.

“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi per aver compiuto quasi un miracolo per aver riportato i conti in rosso ereditati dal passato in una condizione non solo di pareggio – continua Tidei – perché saremo anche in grado di certificare un avanzo di amministrazione che ci permetterà d’ora in poi anche di avviare una nuova fase di investimento per la città, investimenti che grazie ai cospicui finanziamenti ottenuti in questi due anni da Ministero e Regione ci permetterà di avviare una lunga serie di opere pubbliche che andranno dal restyling delle palazzine comunali, del campo di calcio e degli edifici scolastici. Ricordo che un comune che ha dichiarato il default non può per legge accendere nuovi mutui ma noi grazie al lavoro di progettazione e partecipazione a bandi pubblici siamo riusciti senza prelevare un solo euro dalle casse comunale in questo vero e proprio miracolo. Avevamo ereditato al nostro insediamento un comune indebitato per milioni di euro, ma con fatica, sacrificio e tagli alle spese siamo riusciti a uscire dal baratro Ora attendiamo che la commissione di liquidazione nominata dal Ministero finisca il suo lavoro e certifichi l’entità del mutuo che il comune dovrà pagare per i prossimi anni, sempre e solo a causa del deficit ereditato dalla passata amministrazione comunale”.

“Mi sarei aspettato – conclude Tidei – che anche le forze politiche oggi di minoranza avessero apprezzato il lavoro svolto basandosi sul parere favorevole dei revisori dei conti ma, ugualmente m’impegno in prima persona affinché con oggi termini anche il periodo di contrasti a volte anche dai toni troppo accesi e degli inutili insulti e si dia inizio a duna nuova era di attività politico amministrativa basata su principi di pacifica e costruttiva critica e collaborazione”.

Una soddisfazione, quella del Primo cittadino, condivisa anche dal Gruppo consiliare che fa riferimento alla sua Lista e composto dai consiglieri Roberto Angeletti, Danila Verzilli, Jacopo Iachini, Patrizia Befani, Roberta Gaetani e Andrea Bianchi. “Nonostante i problemi di bilancio – affermano in una nota congiunta – la Città ha saputo resistere anche alle condizioni avverse legate alla pandemia mondiale e tutti i cittadini hanno mostrato coraggio e voglia di ricominciare, rimboccandosi le maniche e mostrando tutta la loro determinazione. Era impossibile quindi progettare e condividere una nuova idea di futuro senza le condizioni di regolarità amministrative che potessero consentirci di intraprendere le migliori iniziative a tutela della popolazione e del tessuto economico, sempre vivo, locale. Proprio questa maggioranza, di cui orgogliosamente siamo parte e motore attivo, ha saputo tenere la barra dritta in una tempesta che ha aggredito le fasce più deboli, rendendole ancora più vulnerabili, e destabilizzato le aziende, costringendo tutti a sacrifici enormi e rendendo impossibile a chiunque di avere punti di riferimento, certi e fissi. Ringraziamo innanzitutto la cittadinanza di Santa Marinella e di Santa Severa, fatta di donne e uomini forti, pieni di volontà, gli studenti e tutte le ragazze e di ragazzi che dalla Vita attendono ancora molto. Proprio il loro futuro, quello dei nostri figli e dei nostri nipoti, è stato il faro che ci ha condotto fuori da questa buia tempesta. Siamo lieti quindi di essere in grado di inaugurare una stagione amministrativa nuova e piena di progetti, Questo è il momento di farci valere, questo è il momento di mettere a frutto al fiducia che la gente, tutta, ha riposto in noi”.