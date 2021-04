S. Marinella. Approvata la delibera sblocca-proprietà in zona 167 a S. Severa

SANTA MARINELLA – Importante delibera approvata ieri pomeriggio nella seduta di Consiglio comunale di Santa Marinella. Si tratta di un atto atteso da oltre venti anni da oltre cento concittadini che risiedono a Santa Severa nella zona 167.

“Con questa delibera, infatti – spiega il Sindaco Pietro Tidei – è stato trasformato in diritto di proprietà il diritto di sola superficie posseduto dagli abitanti delle abitazioni, sorte in quest’area e realizzate secondo i canoni dell’edilizia economica e popolare. Da ieri sera o meglio per essere più precisi non appena avranno firmato i conseguenti atti notarili, potranno diventare effettivamente e a tutti gli effetti proprietari delle loro abitazioni. Non solo ma con quest’atto è stata abolita una norma altamente penalizzante che avrebbe obbligato fino ad oggi queste persone a vendere nel caso il loro appartamento o villino al prezzo con cui l’avevano acquistato e non a quello di mercato. Avremo inoltre a disposizione 270.000 euro per opere di urbanizzazione ivi compresa l’estensione della rete gas metano e l’eliminazione del vincolo del prezzo di vendita al costo iniziale nonché nuovi ed ampi parcheggi”.

“Inoltre – aggiunge Tidei – sempre grazie al lavoro svolto da quest’amministrazione e grazie al voto favorevole ottenuto a larga maggioranza nelle assise, comunale sarà possibile consegnare alla cooperativa San Gabriele l’ultimo lotto di terreno dove potranno essere edificati 120 nuovi alloggi, con il contributo regionale e questo sta a significare che per gli aventi diritto gli appartamenti potranno essere acquistati in media con un risparmio del 30 percento rispetto alle quotazioni presenti sul mercato immobiliare e si potrà andare incontro alla esigenze di molte giovani coppie e nuclei familiari alla ricerca di una prima casa dove abitare. Più semplicemente questo sta a significare che 120 famiglie avranno la possibilità finalmente di acquistare una casa”.