Pulispiagge, recuperati plastica, polistirolo e resti di ombrelloni

CIVITAVECCHIA – Ragazzi e adulti tesserati della Fipsas – Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnatosono stati impegnati in occasione della ‘Giornata Mondiale dell’Ambiente’ del 5 giugno in un tratto della costa alla Frasca, raccogliendo in totale oltre 1 quintale di rifiuti.

Il successo di ‘Pulifondali’ e ‘Pulispiagge’, iniziativa realizzata dalla Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato), è certificato dagli oltre 350 quintali di rifiuti ‘catturati’ sui fondali e sulle spiagge di 40 diverse località italiane dai tesserati e dai volontari impegnati.

A Civitavecchia, circa venti volontari tra ragazzi e adulti, coordinati da Mauro Campidonico di Fipsas, hanno recuperato moltissimi rifiuti in plastica, polistirolo, resti di ombrelloni ecc. che erano stati abbandonati sull’arenile. I materiali, raccolti in 10 grandi sacchi neri, sono poi stati affidati agli operatori della Seport che li hanno caricati su un compattatore per poi essere correttamente smaltiti.

L’iniziativa si è svolta con la collaborazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, della Rai, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Un ringraziamento per l’assistenza e la disponibilità alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e alla Società di Servizi portuali Seport.

“Il prossimo annoci saremo di nuovo, con l’obbiettivo di una giornata per l’ambiente dedicata alla pulizia di tutta la costa della Frasca. Un segnale bellissimo che ci dà la forza di continuare in un percorso necessario per le generazioni che verranno”.

Le località che hanno aderito a ‘Pulifondali’ e ‘Pulispiagge’ 2024 sono:

Alassio (SV), Amalfi (SA), Ancona, Barcola (TS), Bergeggi (SV), Calatabiano (CT), Castiglione della Pescaia (GR), Catanzaro Lido, Civitavecchia (RM), Conca dei Marini (SA), Follonica (GR), Forio d’Ischia (NA), Genova, Giulianova (TE), Isola di Capo Rizzuto (KR), La Spezia, Latina, Manfredonia (FG), Marina Palmense (FM), Massa Carrara, Messina, Metaponto Lido (MT), Ortona (CH), Ostia (RM), Pesaro, Piedimonte Etneo (CT), Porto Cesareo (LE), Porto Corallo (SU), Portopalo di Capo Passero (SR), Pozzuoli (NA), Reggio Calabria, Rimini, Riva del Garda (TN), Salerno, San Felice Circeo (LT), San Vito Chietino (CH), Sant’Angelo di Serrara Fontana (NA), Siracusa, Venezia e Verbania.

ASD Canna da Riva