Premio Eugenio Scalfari, mercoledì 13 dicembre la cerimonia di premiazione al Traiano

CIVITAVECCHIA – Il premio, promosso dalle tre associazioni culturali cittadine Spazioliberoblog, Book Faces, Blue in the Face, è stato istituito lo scorso anno dopo la scomparsa del grande giornalista che è nato a Civitavecchia nel 1924 e che dalla città ricevette in vita la cittadinanza onoraria e la quercia d’oro, il più alto riconoscimento.

E’ impossibile ricordare Eugenio Scalfari senza parlare della sua principale creazione, il quotidiano La Repubblica.

Non è per caso che a presiedere la giuria sia Ezio Mauro, per il suo profondo legame con Scalfari e con La Repubblica, e che della giuria facciano parte figure di grande prestigio del giornalismo e della cultura italiana: Bruno Manfellotto, Concita de Gregorio, Corrado Augias, Dacia Maraini, Loredana Lipperini, Maria Grazia Calandrone e, in rappresentanza delle Associazioni promotrici, Nicola R. Porro e Maria Zeno.

Il Premio è patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Civitavecchia, dall’Autorità di Sistema Portuale e da altre Associazioni ed Enti cittadini ed è sostenuto da importanti società che operano sul territorio tra cui Enel e Thyrrenian Wind Energy oltre che da notevoli operatori locali.

I premi saranno assegnati:

per il giornalismo a Lucio Caracciolo, direttore di Limes;

per la poesia a Mariangela Gualtieri per L’incanto fonico. L’arte di dire poesia (Einaudi).

Saranno inoltre consegnate alcune Menzioni Speciali :

per il giornalismo agli inviati di guerra Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera e Stefania Battistini inviata del TG1;

per la poesia, una Menzione Speciale alla memoria di Gabriele Galloni, giovane poeta deceduto all’età di 25 anni, sarà consegnata alla madre.

I premiati hanno assicurato la loro presenza alla manifestazione del 13 dicembre al Teatro Traiano.

Saranno letti da Pino Quartullo dei versi di Gabriele Galloni e la serata sarà condotta da Gino Saladini.

L’ingresso è libero