Mobilità green, il Comune di Cerveteri consegna gratuitamente 27 biciclette: online l’avviso pubblico

CERVETERI – Agevolare gli spostamenti in città senza utilizzare la macchina. Con questo obiettivo, il Comune di Cerveteri tramite l’Assessorato all’Ambiente ha pubblicato l’avviso con il quale assegna a titolo gratuito, 27 biciclette di cui 17 a pedalata assistita e 10 a pedalata muscolare, per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di consegna.

L’avviso è riservato ai maggiorenni residenti nel Comune di Cerveteri e l’iniziativa rientra nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, all’interno del quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha finanziato il progetto “Fiumicino e Cerveteri sulla linea dell’ecomobilità” e che vede coinvolte le due amministrazioni comunali.

“Si tratta di 27 biciclette, 17 a pedalata assistita e 15 a pedalata muscolare, che tramite avviso pubblico, dopo l’esperimento della scorsa primavera, mettiamo nuovamente a disposizione in maniera totalmente gratuita ad altrettante persone della nostra città che vogliono iniziare ad utilizzare per i propri spostamenti, sia nel tempo libero, sia per il tragitto che da casa li porta sul luogo di lavoro, un mezzo ecologico – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – la speranza è che queste biciclette, che il nostro Comune ha acquistato sfruttando un finanziamento ministeriale, possano essere un importante stimolo verso la cittadinanza per far crescere sempre di più la consapevolezza di come esistano mezzi alternativi per i propri spostamenti. Un bando che ha non solo una valenza ambientale, ma anche economica: preferire la bicicletta all’automobile, comporterebbe anche un notevole risparmio economico sul fronte benzina per i cittadini”.

“L’utilizzo della bicicletta è ovviamente gratuito – prosegue il Sindaco Gubetti – priorità nell’assegnazione delle biciclette, verrà data ai pendolari, studenti e a quelle persone con un reddito ISEE basso o in difficoltà economiche dimostrabili, che così potranno avere garantito un mezzo di trasporto smart e funzionale a titolo totalmente gratuito. Sarà possibile presentare domanda entro e non oltre la data di sabato 1 aprile tramite indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunecerveteri@pec.it riportando nell’oggetto dell’e-mail la dicitura ‘Assegnazione in uso gratuito di n.27 biciclette – progetto Bike Fold Trial’, oppure recandosi all’Ufficio Protocollo sito all’interno del Parco della Legnara. In caso di consegna a mano presso l’Ufficio, il termine ultimo di presentazione della domanda è quello di venerdì 31 marzo. In tale data, l’Ufficio sarà aperto fino alle ore 12:00”.

La modulistica completa è disponibile su www.comune.cerveteri.rm.it. Per informazioni, inviare una e-mail all’Ufficio Ambiente e Mobilità all’indirizzo tecnico-ambientale@comune.cerveteri.rm.it