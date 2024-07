Le big band internazionali in concerto per Tuscia in jazz

RONCIGLIONE – Il Big Band Festival apre l’edizione 2024 di Tuscia in Jazz. La manifestazione è partita a Ronciglione, in Piazza Vittorio Emanuele, il 14 luglio con l’esibizione della Philadelphia Jazz Orchestra, seguita il 15 luglio da quella della Utah State University Big Band. Realizzato con il sostegno della Regione Lazio e del Comuni coinvolti, il Big Band Festival si terrà fino al 20 luglio a Ronciglione, Caprarola, Carbognano, Vignanello e Castiglione in Teverina con la partecipazione di orchestre provenienti da Stati Uniti, Olanda e Italia.

I concerti sono tutti a ingresso libero, con possibilità di effettuare donazioni a favore della campagna Tuscia in Jazz for SLA, devolute al Centro clinico Nemo del Policlinico Gemelli di Roma, eccellenza italiana per la ricerca sulla SLA, la malattia che ha colpito il fondatore e direttore artistico del festival Italo Leali.

“Anche questa nuova edizione di Tuscia in Jazz è iniziata – dichiara Leali – e il merito va non a me, che ormai posso lavorare soltanto da casa, ma ad Alessia Leali, Ernesto Bruziches, Simone Bergonzi e Francesco Laurenti, essenziali nell’organizzazione del festival. Spero che tante persone partecipino ai concerti e che ciascuno di noi, nel nostro piccolo, dia il suo contributo per sensibilizzare il più possibile su questa malattia“.

Queste le date del Big Band Festival di Tuscia in Jazz 2024: a Ronciglione (Piazza Vittorio Emanuele, ore 21.30), 14 luglio Philadelphia Jazz Orchestra, 15 luglio Utah State University Big Band, 16 luglio Utrecht University Big Band, 17 luglio Orchestralunata, 18 luglio California Jazz Conservatory Orchestra. A Caprarola (giardino del Teatro Don Paolo Stefani) 16 luglio Philadelphia Jazz Orchestra, 19 luglio California Jazz Conservatory Orchestra. A Vignanello (Piazza Cesare Battisti) 19 luglio Philadelphia Jazz Orchestra. A Castiglione in Teverina (MUVIS – Museo del Vino e delle Scienze agroalimentari) 15 luglio Philadelphia Jazz Orchestra.