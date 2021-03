L’ASD Cerveteri pronto a tornare a giocare

CERVETERI – La ASD Città di Cerveteri rende noto di aver dato la propria disponibilità in riferimento alla ripresa dell’attività agonistica 2020-2021.

“Il club verde azzurro – si legge in una nota societaria – coscienziosamente, onorerà il campionato di Eccellenza poiché, la rilevanza nazionale che lo contraddistingue, rappresenta un’ulteriore spinta motivazionale, all’interno di un contesto storico pandemico complesso. Sportivamente e tecnicamente parlando, il Città di Cerveteri cercherà di ottenere i migliori risultati possibili durante la stagione in essere in base al nuovo format che verrà stabilito, dagli enti preposti, a breve. A livello sanitario, la ASD Città di Cerveteri, adotterà tutte le precauzioni necessarie atte a salvaguardare la tutela dei propri tesserati e di conseguenza anche di quelli altrui; principi etici in linea coi nuovi protocolli che verosimilmente, la Lega Nazionale Dilettanti, riserverà anche per i club di Eccellenza”.