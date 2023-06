PD: “monopattini a noleggio, senza regole una grande confusione”

LADISPOLI – “Sono passati pochissimi giorni da quando l’Amministrazione Grando ha avallato la fornitura di monopattini a noleggio nel nostro Comune e, come prevedibile, gli effetti negativi non hanno tardato a palesarsi.

In un Comune nel quale da mesi denunciamo l’incuria dell’Amministrazione nella gestione della sicurezza veicolare e pedonale, a cominciare dalle strade piene di buche , per arrivare a cespugli incolti che occupano marciapiedi completamente dissestati, mancavano i monopattini a peggiorare la situazione.

Mentre nel resto dell’Italia e dell’Europa si discute addirittura sul divieto di noleggio di questi mezzi, causa troppo spesso di incidenti, ma anche semplicemente di ingombro inopportuno dei marciapiedi perché spesso, lasciati senza attenzione, ostruiscono il transito, a Ladispoli arrivano con anni di ritardo e senza alcuna regola finalizzata ad evitarne gli inconvenienti.

Lasciare tali mezzi incustoditi in mezzo a marciapiedi già impraticabili, arreca enormi danni a tutti ed evidenzia ancor più la mancata attenzione nei confronti di chi con carrozzine, sedie a rotelle o ipovedente, vive questo ulteriore ingiustificato ingombro come l’ennesimo disagio.

Chiediamo all’Amministrazione di trovare una soluzione in tempi celerissimi, non è più possibile tollerare una tale disattenzione e, soprattutto, è arrivata l’ora di ascoltare le richieste dei cittadini, di TUTTI i cittadini”

Partito Democratico Ladispoli – Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”