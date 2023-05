Ladispoli, PD: caditoie intasate e marciapiedi con erba alta è urgente intervenire

LADISPOLI – “Il clima mutato rende sempre più probabili precipitazioni improvvise e oltre i limiti quantitativi a cui siamo abituati.

Per evitare danni e rischi è importante attuare su tutto il territorio un intervento a tappeto per liberare le caditoie da foglie e rifiuti ed assicurare così un regolare deflusso delle acque meteoriche.

Allo stesso modo bisogna intervenire sulle scoline delle zone agricole, la cui funzione è fondamentale per evitare allagamenti a monte della città.

Chiediamo inoltre all’ Amministrazione di intervenire con urgenza per eliminare l’ erba ( in alcuni casi veri e propri cespugli) che sta crescendo su molti marciapiedi.

C’ è rischio per i pedoni e aumenta la presenza di parassiti e insetti in zone urbane ove tutto questo non dovrebbe accadere”

GRUPPO CONSILIARE PD – LA FORZA DELLA COMUNITÀ e Circolo PD “Luciano Colibazzi”