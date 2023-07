Ladispoli: bollette idriche condomini, prorogato lo sportello fino al 31 luglio

LADISPOLI – “Invitiamo gli amministratori di condominio che ancora non lo abbiano fatto a concludere entro la fine di luglio la procedura di ottenimento dei tabulati delle letture di chiusura del contratto Flavia Servizi con le utenze condominiali”. Con queste parole il consigliere delegato alle risorse idriche, Filippo Moretti, ha annunciato che l’apertura dell’ufficio amministrativo dell’idrico di Flavia Servizi, per evadere le richieste di database contenenti le misurazioni secondarie fatturate per l’ultimo periodo di competenza dalla partecipata, è stata prorogata fino al 31 luglio 2023.

“Le richieste – prosegue Moretti – devono essere inviate a mezzo pec a info@pec.flaviaservizi.it riportando obbligatoriamente nell’oggetto “richiesta letture misuratori secondari”. A chi ha ricevuto richieste di integrazione/chiarimento sui moduli che ha spedito, preghiamo di rispondere prima possibile al fine di potere inviare tempestivamente i dati delle letture. Si conferma che Acea, su richiesta del Comune, ha disposto una proroga per i pagamenti delle bollette condominiali fino al 10 settembre e rinuncia all’applicazione di sanzioni precisando che, che in caso di rateizzazione, il tempo di pagamento si dilata ulteriormente, sempre senza aggravi. Si ringrazia l’Amministratore unico di Flavia Servizi, Stefano Proietti, e Fabrizio Luchetti, responsabile del procedimento, per la professionalità e la collaborazione”