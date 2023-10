Grando: “Stanziati 5 milioni di euro per il rifacimento di strade e marciapiedi”

LADISPOLI – “L’amministrazione comunale si prepara ad investire 5 milioni di euro nei prossimi due anni per interventi di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi di Ladispoli”.

L’annuncio è del Sindaco Alessandro Grando, che ha illustrato il nuovo progetto varato dalla Giunta comunale ed inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

“Durante il primo mandato della mia Amministrazione – ha continuato il Sindaco – abbiamo realizzato il più imponente intervento di rifacimento del manto stradale che la nostra città abbia mai visto, con un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro, grazie al quale abbiamo ristrutturato decine di chilometri di vie in tutti i quartieri di Ladispoli. Nel secondo mandato non vogliamo essere da meno e quindi, a partire dal prossimo anno, verranno realizzati ulteriori interventi di manutenzione, oltre a quelli attualmente in corso nel quartiere Caere Vetus. Questa volta ci concentreremo anche sui marciapiedi, attraverso l’adozione di un piano di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nello specifico saranno investiti 2 milioni di euro nell’anno 2024 e 3 milioni nel 2025. A questi fondi si aggiungono altri 300.000 euro, recentemente stanziati dalla Regione Lazio, per interventi sulla rete viaria della nostra città. Approfitto dell’occasione per ringraziare la Giunta del Presidente Rocca, ed in particolare l’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini, per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio. Gli interventi in programma – ha concluso il Sindaco – riguarderanno tutti i quartieri di Ladispoli, in particolare quelli periferici, e le zone rurali. È un preciso impegno che avevamo preso con i cittadini e intendiamo mantenere fede alla parola data”