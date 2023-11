Grande partecipazione alla “Marcia degli Alberi” di Ladispoli

LADISPOLI – “Più alberi per vivere e “Più alberi per respirare” sono alcuni degli slogan dei piccoli studenti che hanno partecipato alla 8a edizione de “La Marcia degli Alberi” che si è svolta a Ladispoli (Roma) domenica 12 novembre 2023. Come nelle precedenti edizioni volontari, cittadini e studenti hanno messo a dimora 30 alberelli e molte piantine aromatiche. Lo slogan di quest’anno era “noi piantiamo alberi …e ce ne prendiamo cura” perchè i volontari-cittadini provvederanno per almeno 3 anni a prendersi cura delle piante messe a dimora, in particolare l’innaffiamento nei mesi estivi. Anche quest’anno la partecipazione è stata alta: oltre alle tante associazioni hanno aderito le classi dell’infanzia I.C. Corrado Melone sezioni A, B, G, H e quelle dell’I.C. Ladispoli 1 plesso G. Rodari e plesso G. Paolo II classi 1R, 2R, 4R, 5R.

Un corteo festoso con l’alberello in spalla è partito dai giardini di via Firenze, ha raggiunto la centrale piazza Rossellini e proseguendo nei giardini centrali è giunto al giardino “Franco Cuccu” vicino piazza De Michelis dove sono stati messi a dimora vari alberelli, lecci, carrubi, cerri, falso pepe, frassino, eucalipti etc. Ogni alberello è stato assicurato tramite un tutore (cannuccia) ed è stato “pacciamato” con cortecce secche che servono a proteggere le radici dal caldo-freddo e mantenere umido il terreno.

Insomma una giornata di festa, una giornata all’insegna dell’educazione ambientale perché questi alberelli cresceranno, alcuni molto lentamente come le querce, e ne trarranno benefici tutti nei prossimi anni. Un gesto concreto per l’ambiente e per le future generazioni. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Ladispoli, dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ed in collaborazione con Regione Lazio e Arsial”

Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord

Scuolambiente

Libera, Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie

Natura per tuttionlus

Aps Piccolo Fiore onlus

Aps Nuove Frontiere onlusEts

LIPU

Dammi la Zampa onlus

Avo Ladispoli (Volontari Ospedalieri)

CORITA (Comitato Rimboschimento città di Taranto)