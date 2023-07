Disabilità gravissima, pubblicata la graduatoria dei beneficiari a Ladispoli

LADISPOLI – Pubblicata la graduatoria dei beneficiari dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi domiciliari in favore di persone non autosufficienti con Disabilità gravissima approvata con Determina 1043 del 26/06/2023 e 1095 del 04/07/2023. Si specifica che gli utenti presenti in graduatoria percepiranno il contributo solo dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione Lazio.

Per la graduatoria https://www.comunediladispoli.it/disabilita-gravissima-pubblicata-la-graduatoria-dei-beneficiari-/notizia