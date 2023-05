Con il Quintetto Freccia, un grande omaggio alla musica cameristica di JohannesBrahms.

LADISPOLI – Alle ore 11 di domenica 14 maggio 2023, al Teatro Marco Vannini di Ladispoli, quarto appuntamento della Stagione “VIVIVMusica 2023” realizzato dall’Associazione Massimo Freccia in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ladispoli. In programmail Quintetto in Si minore op. 115 e le Danze Ungheresi di Johannes Brahms

Protagonista della matinée il Quintetto Freccia formato dai violinisti Massimo Bacci e Chiara Ascenzo, dal violista Mauro Losi, dal violoncellista Lorenzo Muscolino e dal clarinettista Luigi Scognamiglio.

L’affascinante fusione timbrica del clarinetto con il quartetto d’archi raggiunge nel Quintetto op. 115 il risultato più alto dell’intero panorama musicale di tutti i tempi, una partitura che mette in luce l’eccezionale maestria tecnica di Brahms, ormai giunto al punto più alto della suo percorso compositivo.

Un’opera che, fin dalle prime esecuzioni di Berlino e Vienna, ha riscosso immediatamente i favori del pubblico.

A seguire due delle composizioni più note e trascinanti dell’autore tedesco: la Prima e la Quinta danza ungherese nella versione per quintetto.