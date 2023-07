Carta solidale “Dedicata a te”, al via le notifiche ai beneficiari di Ladispoli

LADISPOLI – “Entro un paio di settimane o, al più tardi, prima Ferragosto i cittadini che ne avranno diritto riceveranno i codici delle Postepay inerenti la Carta solidale “Dedicata a te”. A quel punto, i beneficiari potranno recarsi all’Ufficio postale per il ritiro della Carta, ricordando che un primo acquisto va fatto obbligatoriamente entro il 15 settembre prossimo perché altrimenti la Carta diventa inutilizzabile”.

Con queste parole il delegato alle Politiche sociali, Fiovo Bitti, ha annunciato che il Comune sta inviando a circa 1300 nuclei familiari che beneficeranno della Carta una lettera informativa con tutte le spiegazioni sul ritiro e l’utilizzo come da Direttiva Ministeriale prot 210841 del 19/04/2023.

“Inoltre – ha proseguito Bitti – ogni Carta, a cui è associato un codice personale segreto, il Pin, può essere utilizzata solo nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard e che possiedono i Codici merceologici e gli altri requisiti previsti dal Ministero. Si ricorda che l’utilizzo della Carta è gratuito e non deve essere pagata alcuna commissione”.?

Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta e il suo uso è consentito solo negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti; per l’utilizzo della Carta presso i terminali POS e gli ATM Postamat è richiesta la digitazione del codice PIN. In tali casi il PIN costituisce l’esclusivo strumento di identificazione del Titolare della Carta. La Carta è dotata di tecnologia contactless e permette di pagare presso esercizi dotati di terminali POS abilitati alla suddetta tecnologia senza la digitazione del PIN per importi inferiori ai 50 euro.

In caso di smarrimento o furto occorre richiedere il blocco della Carta telefonando al numero verde gratuito 800.210.170 (se in Italia) o al numero +39.06.4526.3322 (se all’estero); in caso di Carta smagnetizzata o malfunzionante qualsiasi Ufficio Postale può sostituirla