LADISPOLI – Pubblicata la graduatoria degli aventi diritto (e dei respinti) per l’erogazione di aiuti economici, una tantum, in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno, Bonus Energia Regione Lazio. La graduatoria riporta l’ID della domanda che appariva alla fine dell’inserimento dati sul portale.

Per la graduatoria https://www.comunediladispoli.it/bonus-energia-pubblicata-la-graduatoria-degli-aventi-diritto/notizia