Ladispoli. Manutenzione strade cittadine, continuano i lavori

LADISPOLI – “Siamo costantemente al lavoro per la sicurezza della viabilità della nostra città”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che proseguono i lavori di manutenzione del manto stradale delle arterie cittadine.

“Lunedì mattina – ha proseguito De Santis – verrà asfaltato il parcheggio posizionato all’interno dello slargo di via Firenze. Si andrà così a completare la serie di interventi, iniziati lo scorso anno, che hanno interessato sia la via di scorrimento che le aree destinate al mercato ed alla sosta. Nei giorni successivi, i lavori si concentreranno nel quartiere ex Campo Sportivo. L’Amministrazione comunale invita i cittadini al rispetto dei divieti di sosta per agevolare il lavoro dell’impresa”.

