Ladispoli. “Io gioco senza azzardo”, il 14 marzo l’inaugurazione dello sportello informativo

LADISPOLI – “L’obiettivo è di fare crescere la consapevolezza fra i giovani e gli anziani dei rischi legati al gioco d’azzardo che, quando diventa patologico, finisce per distruggere l’esistenza stessa delle persone e delle famiglie”. Con queste parole il delegato alle Politiche sociali, Fiovo Bitti (nella foto), ha commentato il progetto “Io gioco senza Azzardo”, finalizzato alla realizzazione di interventi contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico presso gli Istituti scolastici e i Centri anziani del Distretto 4.2.

“Con le risorse del Piano di Zona – ha proseguito Bitti – si è attivato il progetto “Io gioco senza azzardo” che vedrà il coinvolgimento delle scuole e dei centri anziani di Ladispoli e di Cerveteri. Sono previste delle attività formative e informative, con, fra le altre cose, la realizzazione di cortometraggi e produzioni da destinare al web. Dopo la presentazione della scorsa settimana, il 14 marzo, alle 10, verrà inaugurato lo sportello informativo, in via Ancona, nell’area del mercato giornaliero di Ladispoli. Lo sportello è aperto a tutti i cittadini”.

“Il gioco patologico – ha concluso Bitti – purtroppo è un fenomeno in rapida espansione, anche a causa della crisi economica, che coinvolge cittadini di tutte le età che, facilmente, finiscono per scivolare in altre patologie, diventando fragili prede degli usurai. Nei prossimi giorni, i curatori del progetto si interfacceranno con i dirigenti scolastici e con i presidenti dei centri anziani per programmare le varie attività”.