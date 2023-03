Ladispoli. Iniziata la pulizia delle caditoie e dei tombini stradali

LADISPOLI – “L’amministrazione comunale ha iniziato la pulizia delle caditoie e dei tombini stradali per evitare allagamenti in caso di piogge copiose. Abbiamo avviato gli interventi dalla zona nord della città e gradualmente arriveremo al centro e nel resto del territorio”.

L’annuncio è dell’assessore all’ambiente, Marco Pierini, che ha illustrato le novità rispetto agli anni passati.

“Ora che la gestione delle acque chiare non è più competenza della Flavia Servizi ma direttamente del comune – prosegue Pierini – è stata incaricata la società Tekneko, appaltatrice del servizio di igiene ed ambiente, di provvedere alle opere di pulizia e bonifica. Sono lavori importanti per sbloccare i tombini stradali e le caditoie da detriti, foglie e spazzatura che nel corso del tempo hanno intasato la griglie. Per rendere agevoli le operazioni saranno istituiti dei divieti di sosta momentanei nelle vie interessate. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione”.

Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno fino al completamento degli interventi.