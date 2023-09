Ladispoli, Incontro Al Goethe Institut per definire i dettagli del nuovo scambio culturale fra l’Istituto “G. Di Vittorio” e la Scuola Superiore Sassone Di Schneeberg-schwarzenberg

LADISPOLI – Tutto è cominciato all’inizio dello scorso anno scolastico quando l’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”, da sempre orientato ad una formazione di carattere interculturale, ha avviato un importante percorso di internazionalizzazione che ha visto come partner la “Berufsbildende Schule Gestaltung und Technik” (Scuola professionale di Progettazione e Tecnologia) di Treviri. Ma, visto il successo dell’iniziativa e delle attività formative, la Dirigente scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa ha deciso di intraprendere un nuovo Progetto, stavolta con una Scuola Superiore della Sassonia, grazie al supporto del Goethe Institut. E questa mattina la Responsabile del Settore Internazionalizzazione Prof.ssa Mariagrazia Passerini, accompagnata dalla Prof.ssa Giovanna Albanese (Referente PCTO) e dalla Prof.ssa Marianna D’Amico (Docente di Lingua Straniera dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”), hanno incontrato nella sede di via Savoia i loro colleghi tedeschi per definire nel dettaglio i termini delle attività di scambio culturale che vedranno già domani i docenti dell’Istituto di Schneeberg-Schwarzenberg visitare la sede dell’Alberghiero di via Federici.

Dopo i saluti di apertura di Karin Ende (Goethe-Institut Italia) e di Andreas KrÜger (Ambasciata Tedesca di Roma), Paola Mirti, Annalisa Attento (Ufficio Scolastico Regionale Lazio) e Heike Paul (Dipartimento Istruzione e Formazione della Sassonia) hanno chiarito i diversi aspetti del Programma.

“Crediamo fortemente nell’efficacia di un percorso di apprendimento che si realizzi in una dimensione interculturale, – ha sottolineato la Dirigente scolastica del “Di Vittorio” Prof.ssa Vincenza La Rosa – consentendo agli studenti di mettersi alla prova sul campo e di acquisire gli strumenti necessari per misurarsi all’interno di un mondo caratterizzato da incessanti processi di trasformazione. Le sfide della globalizzazione si vincono anche e soprattutto così – ha aggiunto la Preside – cogliendo giorno dopo giorno le opportunità offerte dal cambiamento e dal rinnovamento dei sistemi di istruzione e formazione”.

“Si è trattato di un’esperienza entusiasmante – ha sottolineato la Prof.ssa Mariagrazia Passerini, Referente per i Progetti di Internazionalizzazione – che ci ha consentito di conoscere da vicino e dall’interno il sistema scolastico tedesco”. “Un’insostituibile occasione di crescita e maturazione per gli studenti partecipanti – ha aggiunto la Prof.ssa Marianna D’Amico – non solo sul piano linguistico, ma anche sotto il profilo storico-culturale”.

“Il nostro Progetto – ha sottolineato la Prof.ssa Giovanna Albanese – si lega al desiderio di conoscere dall’interno la formazione duale e il sistema tedesco di istruzione professionale alternativo al Gymnasium. Da questo confronto potranno sicuramente nascere ulteriori spunti di analisi e di riflessione, ma anche nuove opportunità formative e occupazionali per i nostri allievi”. Appuntamento a domani.