Ladispoli. Inaugurata la statua dedicata a Caravaggio

LADISPOLI – “Siamo orgogliosi che Ladispoli sia la prima città al mondo a vantare una statua dedicata a Caravaggio. Un primato che ribadisce lo stretto legame tra il grande pittore e Ladispoli dove approdò e forse trovo la morte nel luglio del 1610. La vasta partecipazione dei cittadini e l’impatto mediatico avuto dallo scoprimento del busto bronzeo sul lungomare Marina di Palo confermano come la collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione Sui passi di Caravaggio stiano ottenendo positivi riscontri”.

A parlare è il sindaco Alessandro Grando che ha scoperto la statua di Caravaggio, insieme all’artista Sergio Bonafaccia che ha realizzato l’opera a costo zero per i contribuenti di Ladispoli. Una cerimonia che ha visto la presenza anche di vip del mondo dello spettacolo e dello sport come lo stilista Guillermo Mariotto, noto giudice del programma “Ballando con le stelle”, il campione di tiro al volo, Raniero Testa, detentore di 14 record mondiali e il noto attore teatrale Agostino De Angelis.

“Nel rispetto del distanziamento – prosegue il sindaco – abbiamo vissuto una giornata di forti emozioni, la statua di Caravaggio, oltre ad essere di pregevole fattura artistica, è la perenne testimonianza dello sbarco del pittore sulle sponde di Palo, evento ormai certificato ed ampiamente documentato. Ora il lungomare di Marina di Palo, dove l’amministrazione aveva già provveduto ad installare la cartellonistica turistica ed informativa, rappresenta un punto di riferimento unico e preciso per tutti gli appassionati dell’immensa pittura di Caravaggio. Ancora una volta ringraziamo l’artista Sergio Bonafaccia per aver realizzato questo progetto, sostenuto nelle spese da alcuni imprenditori privati”.

Nei prossimi giorni l’amministrazione annuncerà il patrocinio gratuito ad altri eventi dedicati a Caravaggio che si svolgeranno a maggio e giugno.