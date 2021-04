Ladispoli. Dal 1 maggio il 60% di dosi in più per vaccinare i cittadini

LADISPOLI – Con una nota diramata in data odierna la Asl Roma 4 ha comunicato che, a partire dal 1° maggio, saranno implementate del 60% le dosi per vaccinare i cittadini. Lo rende noto il sindaco Alessandro Grando.

“Al fine di velocizzare la campagna vaccinale e utilizzare al meglio le dosi saranno attivati nuovi punti vaccinali – spiega il Primo cittadino – tra i quali ci sarà anche quello allestito preso il centro anziani di via Trapani, messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Ladispoli. Le prenotazioni per la somministrazione del vaccino Pfizer nella nostra città potranno essere effettuate nell’apposita sezione del sito www.salutelazio.it. Ringrazio i membri della Protezione Civile comunale, che presteranno assistenza presso il centro vaccinale, la presidente del centro anziani Liviana Montaldi, che ha acconsentito a mettere a disposizione lo stabile di via Trapani, e tutti gli uffici comunali impegnati nell’allestimento della struttura. Il terreno privato adiacente al centro anziani, sapientemente curato per l’occasione dal delegato Gianfranco Fioravanti, è stato gentilmente concesso della famiglia di Marco e Sabrina Fioravanti per essere adibito a parcheggio a servizio del centro vaccini. Rivolgo un ringraziamento particolare al delegato alla sanità Pasquale Raia che con il suo lavoro, in collaborazione con la Asl e i medici di base, ha permesso di raggiungere questo importantissimo risultato. La campagna vaccinale sta finalmente entrando nel vivo ed è l’unica strada percorribile per superare l’emergenza sanitaria. Vaccinarsi non è obbligatorio, ma è un gesto di buon senso. Quando sarà il mio turno io lo farò”.