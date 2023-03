Ladispoli. Bollette di Flavia Servizi troppo alte, proteste dei cittadini

LADISPOLI – Protestano i cittadini per gli importi delle ultime bollette pervenute da Flavia Servizi prima del passaggio del servizio idrico cittadino ad Acea; le cifre sarebbero infatti eccessive e non comparabili con la media delle bollette degli anni precedenti per la stessa abitazione. A farsi portavoce del disagio è il Partito Democratico, che spiega: “Gli utenti che ritengono di essere in questa situazione possono rivolgersi agli uffici della Flavia in Viale Europa (vicino alle sede della Farmacia Comunale) la mattina, dal Lunedì al Venerdì, e chiedere chiarimenti ed eventuali correzioni. Da quanto si è inoltre appreso l’ Acea non invierà bollette per il nuovo servizio fino a che non sarà completata tutta l’ operazione di competenza della Flavia. Per le prossime bollette il PD interpella l’Acea affinché tenga conto dei mesi che si sono accumulati e del rischio di bollette troppo elevate: sarà necessaria una rateizzazione che eviti la richiesta di pagamento di cifre non sostenibili”.