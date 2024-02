Ladispoli, al via i lavori della ciclabile dal centro cittadino a Marina di San Nicola

LADISPOLI – “Una lunga passeggiata in bicicletta che dai giardini di via Ancona consentirà di raggiungere agevolmente i sentieri del bosco di Palo fino a Marina di San Nicola”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che è stato firmato il contratto per i lavori della ciclovia che dal centro cittadino condurrà alla ciclabile di Marina di San Nicola fino al suo confine con il comune di Fiumicino.

“I lavori, che inizieranno a breve, si concluderanno – ha proseguito De Santis – entro la fine del 2024. E’ un progetto che consente di mettere in relazione diversi territorio incentivando l’uso della bicicletta per gli spostamenti contribuendo, al tempo stesso, sia all’abbattimento dell’inquinamento che alla tutela dell’ambiente. Inoltre dove passerà la ciclabile potremo intervenire sul paesaggio urbano realizzando nuovi interventi di riqualificazione urbana. La ciclovia sarà realizzata grazie ad un finanziamento di Città Metropolitana di Roma Capitale. Un ringraziamento per la fattiva collaborazione alla dirigente dell’Area III, Vanessa Signore, al progettista, al Rup e a tutto lo staff dell’Ufficio lavori pubblici”