La Planet Dance ospiterà la selezione provinciale della Performer Cup Italy Pass 2024

CIVITAVECCHIA – Un lodevole attestato di merito e di prestigio quello ricevuto in questi giorni dalla Planet Dance, scuola di danza della nostra città diretta dalla maestra Francesca Feoli.

Infatti è stato ufficializzato che sarà la Planet Dance ad ospitare la Fase Provinciale della “Performer Cup Italy Pass 2024”, competizione ideata da Valentina Spampinato che vede ogni anno sfidarsi talenti provenienti da tutta Italia in diverse categorie artistiche, i quali approderanno a Civitavecchia per poter conquistare il passaggio alla fase Regionale.

Alle selezioni si potrà partecipare in diverse discipline del mondo dello spettacolo e dell’arte: canto, danza, recitazione, musical, arti circensi e acrobatiche, danza aerea e musica Tutti i finalisti che, superate le Fasi Provinciali e Regionali, riusciranno ad approdare alla Fase Nazionale, avranno la possibilità non solo di esibirsi dinanzi ad una giuria composta da Produttori, Registi, Coreografi e Discografici, tra cui Beppe Vessicchio, Raffaele Paganini, Stefano Orfei, Garrison Rochelle, Federico Moccia, ma anche di ottenere importanti borse di studio e/o contratti di lavoro.

Oltre a ciò gli artisti che sapranno dimostrare maggiormente il loro talento avranno la possibilità di essere selezionati per partecipare al programma televisivo “Performer Cup”, che quest’anno approderà per la sua terza edizione su Rai 2.

Un’occasione quindi per tutti gli artisti del territorio, ma anche per la nostra città, che si prepara dunque ad accogliere gli aspiranti candidati alla vittoria finale, come sottolineato dalla maestra Francesca Feoli: “Sono orgogliosa di potermi occupare, con la Planet Dance, di sostenere ed ospitare un evento di prestigio come la selezione della Performer Cup Italy Pass 2024, che avvalora il buon operato svolto fuori dai confini cittadini dalla nostra scuola e che ci permette di portare a Civitavecchia una competizione che si colloca tra le più importanti del settore”.