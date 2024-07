La Grottaccia, una stagione ricca di eventi

LADISPOLI – Continua la ricca stagione di eventi previsti nel cartellone estivo de La Grottaccia, la manifestazione ha da poco effettuato il giro di boa e andrà avanti fino a dopo Ferragosto.

Un’iniziativa fortemente voluta dall’assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’associazione culturale La Valigia dell’Attore, e sostenuta dall’intera Amministrazione Comunale.

“Siamo tutti particolarmente soddisfatti – ha commentato il direttore artistico della manifestazione, Leonardo Imperi – della risposta di pubblico che abbiamo registrato fin qui. La platea è sempre piena e il successo va condiviso con tutte le associazioni e le compagnie che si sono esibite. Ci aspettano ancora tanti appuntamenti nel mese di agosto, principalmente dedicati al teatro, ma la buona riuscita della rassegna è certamente dovuta alla varietà di generi che abbiamo voluto offrire. Difficilmente si riescono a conciliare tanti spettacoli così diversi tra loro, a conferma che a Ladispoli la cultura si fa e gli operatori del settore sono preparati e in continua crescita”.

Per evitare sovrapposizioni, durante il Summer Fest la manifestazione si fermerà e La Grottaccia rimarrà chiusa. Ma a partire dal 9 agosto le luci torneranno ad accendersi in via Rapallo, con uno spettacolo dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, dal titolo “Nata di giovedì”.