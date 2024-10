Il microcosmo che vive in una quercia raccontato con immagini spettacolari al Cineforum con la Natura alla Fondazione Carivit

VITERBO – Un nuovo appassionante viaggio alla scoperta della natura organizzato dall’Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Lago di Vico.

Domenica 6 Ottobre alle ore 17.00, l’Auditorium “Aldo Perugi” della Fondazione Carivit, in via di Valle Faul 24-26 a Viterbo, ospiterà il terzo incontro della rassegna Cineforum con la Natura.

Stavolta il protagonista sarà il piccolo e straordinario mondo che abita una grande quercia, popolata da tantissimi animali.

Con immagini spettacolari, il docufilm racconterà un universo invisibile e sconosciuto celato in quella che potrebbe sembrare una semplice pianta ma che diventa, in realtà, la dimora di un microcosmo pulsante fatto di ghiandaie e scoiattoli, di balanini e topi selvatici: una miriade di specie diverse dalla coesistenza non sempre pacifica.

Il docufilm, dal titolo originale “La Chêne” (2022) con la regia di Laurent Charbonnier e Michel Seydoux, è uscito nelle sale cinematografiche italiane ad inizio 2024 ed ha ricevuto numerosi premi internazionali.

Il documentario fornirà lo spunto per parlare di biodiversità con Alessandro Chiarucci che chiuderà con un dibattito l’appuntamento.

Chiarucci, docente di Botanica ed Ecologia all”Università di Bologna, è un etologo specializzato in comunità vegetali e del loro ruolo funzionale e strutturale negli ecosistemi terrestri.

Appassionato di biodiversità, accompagnerà gli spettatori alla scoperta della “Scienza come un contributo per un mondo migliore, pacifico e prosperoso, sia per gli uomini che gli altri abitanti della Terra.”

La partecipazione all’incontro è gratuita ma con prenotazione obbligatoria ai riferimenti

– telefono: 379-2647221 (anche WhatsApp)

– e-mail: cineforum @ riservavico.it

Si consiglia di arrivare almeno 30 minuti prima della proiezione.