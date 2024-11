Il Cerveteri Women batte il Grifone 2 a 0: le “magie” di Perigli e Badini portano le etrusche al secondo posto in classifica

CERVETERI – Giunge alla sosta nel migliore dei modi il Cerveteri Women. Nel gelido pomeriggio del Campo Enrico Galli di sabato 23 novembre, serviva infatti una vittoria per le etrusche contro il Grifone e vittoria è stata. A scaldare i cuori verdazzurri sono state due autentiche perle, una per tempo, di Capitan Giulia Perigli e Aurora Badini, che portano le ragazze del Cerveteri a quota undici punti in classifica in campionato. Tre punti che consegnano alle Etrusche, anche se con una gara in più, il secondo posto solitario in classifica.

Seconda vittoria consecutiva dunque per il Cerveteri, che si è presentata alla 6^ giornata con tante assenze. “Fuori causa” infatti, c’erano Asia Fontana, Roberta Conti, Myriam Maracchioni, Rajssa Cruciani e Viktoria Paperini Selivanava: assenze alle quali le verdazzurre hanno saputo fronteggiare grazie all’esordio dal primo minuto di Elisa Castellani e la giovanissima Amelia Tene, al rientro dal primo minuto e una bella girandola di cambi nella ripresa, con l’ingresso in campo di Alice Rutili, Margherita Brescia, Chiara Pintus e Francesca Sgroi.

Un primo tempo difficile, imballato per entrambe le compagini: il risultato lo sblocca il Capitano Giulia Perigli a pochi minuti dallo scadere della prima frazione di gioco e lo fa con una rete da cineteca. Al 44esimo, con una punizione da 35metri sceglie di “cancellare” lo zero a zero facendo finire il pallone proprio all’incrocio dei pali, un’esecuzione magistrale sulla quale il portiere avversario nulla ha potuto.

Nella ripresa il Cerveteri Woman aumenta i giri del motore e al 30esimo è Aurora Badini a raddoppiare. Il lancio in avanti di Perigli è prezioso e in contropiede la numero 8 è bravissima a finalizzare con una palombella che fa gonfiare la rete.

Un 2 a 0 importante, che consegna continuità in termini di risultati alla squadra e che le fa giungere alla pausa di sabato prossimo con il morale alto e tutto il tempo per ricaricare le batterie.

Soddisfatte per il risultato le etrusche, che nel post partita hanno dichiarato: “Ci tenevamo a far bene e ci tenevamo a portare a casa una vittoria, per bissare sia quella di Ostia Antica di settimana scorsa ma anche per allungare a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. Il freddo sicuramente si è fatto sentire, ma abbiamo mantenuto la calma per tutti e novanta i minuti e alla fine il risultato ci ha premiate. Ora abbiamo la sosta, il nostro turno di riposo: sicuramente non ci fermeremo ma anzi, sfrutteremo il tempo in più per ricaricare le batterie sia da un punto di vista mentale che psicologico. Il gruppo è compatto, non siamo solamente una squadra ma siamo diventate oramai una grande famiglia. Da subito, proseguiamo ad allenarci, per arrivare pronte e in forma per la delicata gara con il Monterotondo, ancora una volta tra le mura amiche del Galli, nel nostro campo. Come sempre, daremo il massimo!”