Fidapa: Valeria Cospito presenta il romanzo ” Sangue in pineta e delitti impuniti”

CIVITAVECCHIA – Martedì 12 dicembre alle ore 17.30, presso la Sala Giusy Gurrado della Fondazione CaRiCiv. di Via Risorgimento, la sezione di Civitavecchia della Fidapa BPW Italy, presieduta da Laura Maria Gurrado, presenterà il romanzo SANGUE IN PINETA E DELITTI IMPUNITI della scrittrice Valeria Cospito. Sarà presente l’autrice con la quale dialogherà Caterina Battilocchio. Il romanzo inizia con la descrizione di un’aggressione avvenuta a Taranto negli anni ’60 ai danni di una comitiva di giovani appartatisi di notte in una pineta, dove una ragazza è barbaramente violentata e il suo fidanzatino, nel tentativo di difenderla, è accoltellato a morte….

La cittadinanza è invitata a partecipare alla presentazione.