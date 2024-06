Festa della Marina, visite alle navi: il programma completo

CIVITAVECCHIA – Il programma completo della tre giorni civitavecchiese della Festa della Marina Militare prevede anche visite alle navi in porto, oltre all’atteso concerto di domenica sera in piazza della Vita e alla cerimonia istituzionale di lunedì alle 10.30.

Il territorio proprio per questo appuntamento è stato interessato dal passaggio di mezzi militari aerei in esercitazione. Non sono quindi previsti ulteriori passaggi del jet F-35 fino a lunedì.

Di seguito, il dettaglio degli eventi.

Apertura villaggio Marina

8, 9 e 10 giugno?, Piazza della Vita, dalle 10:00 alle 20:00

Concerto Banda Musicale della Marina Militare

9 giugno, Piazza della Vita, ore 21:00

Navi aperte al pubblico:?

8 giugno dalle 15:00 alle 18:30: navi Duilio, Vulcano, San Giorgio, Italia e Dattilo

8 giugno dalle 16:00 alle 18:00: sommergibile Scirè

9 giugno dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 15:00 alle 18:30: navi Vulcano, San Giorgio, Morosini e Dattilo

9 giugno dalle 16:00 alle 18:00: navi Gaeta e Galatea, sommergibile Scirè