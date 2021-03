Festa abusiva in “zona rossa”, 9 giovani sanzionati a Passoscuro

CIVITAVECCHIA – L’attività di prevenzione e repressione dei reati predisposta dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia prosegue senza soluzione di continuità e nel week-end sono stati rafforzati i servizi di controllo del territorio su tutto il litorale.

Infatti i militari delle Stazioni di Civitavecchia Principale, Santa Marinella, Allumiere, Passoscuro e Ladispoli, con l’intervento della Sezione Radiomobile, sono stati impiegati nelle giornate di sabato e domenica, per arginare anche gli illeciti connessi alle attuali normative volte alla prevenzione della diffusione del Covid-19.

Le attività hanno portato alla denuncia in stato di libertà di 3 persone, mentre altre 3 sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma per uso personale di sostanze stupefacenti e 9 sono state sanzionate per violazioni alle normative anti Covid-19.

Nello specifico i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia hanno denunciato in stato di libertà un 46enne di Santa Marinella, noto per i numerosi trascorsi, per il reato di reiterata guida senza patente. Infatti i militari hanno riconosciuto l’individuo che si aggirava per le vie di Santa Marinella a bordo di uno scooter e lo hanno seguito fino a casa, dove ha tentato di far perdere le proprie tracce. Lo stesso è stato però fermato e denunciato poiché, al termine degli accertamenti, è risultato sprovvisto del titolo di guida perché revocato e denunciato per ben quattro volte per lo stesso reato. I Carabinieri hanno inoltre sorpreso due giovani, in due distinte operazioni, in possesso rispettivamente di 1,5 grammi di cocaina e di 0,5 grammi di hashish. Gli stessi sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma in qualità di assuntori per uso personale di sostanze stupefacenti;

Ad Allumiere i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un 51enne di Civitavecchia per il reato di possesso ingiustificato di arma bianca. In particolare i militari lo hanno sottoposto a controllo alla guida della sua autovettura e lo hanno trovato in possesso, privo di autorizzazione, di due coltelli a serramanico, rispettivamente della lunghezza di 20 e 22 cm. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Civitavecchia e i coltelli sono stati sequestrati.

I militari della Stazione di Santa Marinella hanno invece deferito in stato di libertà un cittadino romeno abitante in quel centro ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020. Lo stesso è stato individuato fuori dalla sua abitazione nonostante sottoposto alla quarantena per riscontrata positività al Covid-19.

A Passoscuro i sono intervenuti presso un’abitazione del posto dove erano stati segnalati schiamazzi. Infatti i militari hanno sorpreso 9 giovani dove avevano organizzato una festa privata abusiva. I militari dopo avere identificato i presenti li hanno sanzionati poiché non indossavano i D.P.I., non hanno rispettato il distanziamento e infine per non avere osservato le misure relative agli spostamenti in zona “rossa”.

Infine i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno sorpreso un giovane in possesso di 1 grammi di marijuana. Lo stesso è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma in qualità di assuntore per uso personale di sostanze stupefacenti.