“Ensemble Incantus” si aggiudica il secondo posto al Concorso Polifocnico Nazionale “Rivoglia”

CIVITAVECCHIA – Back to back: a distanza di un anno dal primo posto ottenuto al concorso polifonico corale “Fanum Fortunae” di Fano, il coro dell’Associazione Filarmonica Ensemble InCantus di Civitavecchia, diretto dal maestro Riccardo Schioppa, è salito nuovamente sul podio, aggiudicandosi il secondo posto al Primo Concorso Nazionale Città di Viterbo “Vincenzo Rivoglia”. Il coro ha partecipato alla categoria Pop, Folk e Spiritual, composta da altri sette cori concorrenti provenienti da tutta Italia. “Siamo davvero soddisfatti e onorati per questo secondo posto, che ci ripaga di un periodo di lavoro molto intenso, in cui abbiamo dovuto curare molti aspetti relativi all’esecuzione e al repertorio scelto – commenta il presidente dell’Ensemble Incantus Emanuele D’Angelantonio – È un risultato che aggiungendosi al primo posto dello scorso anno al concorso nazionale di Fano, ci spinge a proseguire su questa strada, fatta di studio e dedizione”. Il coro Ensemble Incantus sarà impegnato a Fano il prossimo 31 agosto in qualità di coro vincitore del concorso dello scorso anno, dove svolgerà il concerto di apertura della “Settimana Polifonica Internazionale”, manifestazione che vedrà la partecipazione di numerosi cori provenienti da tutto il mondo