Domani “A teatro con noi” , serata al Traiano pro comunità Sant’Egidio

CIVITAVECCHIA – Scocca domani l’ora della quinta edizione per “A teatro con noi”, organizzato da Il Mosaico con la direzione artistica di Giulio Castello. Sul palco del teatro Traiano salirà uno spettacolo divertente e leggero, nell’ambito di una serata di solidarietà a favore della Comunità Sant’Egidio. Il programma prevede “Non tutti i ladri vengono per nuocere”, testo di Dario Fo con adattamento e regia di Marco Restante, a cura della compagnia teatrale Quint&ssenza e “Ora Pro Nobis” di Gino Forma, per la regia di Luigi Di Florio, a cura della compagnia teatrale Sympathos.

Appuntamento alle ore 20.45 di domani, martedì 28 maggio, al teatro comunale Traiano, con ingresso dalle ore 20.30. Per informazioni 333.6709020.