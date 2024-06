Discarica abusiva in via Fontana Morella: blitz di Polizia Locale e Guardie Ecozoofile

CERVETERI- “Un’ennesima, vergognosa discarica abusiva. Le immagini inviatemi dalla Polizia Locale da Via Fontana Morella mi lasciano solamente un sentimento di delusione, di rabbia, di sgomento. Mi occupo da tanti anni del settore dell’igiene urbana della nostra città, prima come Assessore e oggi come Sindaco, e non riesco ancora a capacitarmi di come sia possibile che ancora oggi ci siano persone che senza alcun sentimento per Cerveteri e per i cittadini, continuano a scambiare le nostre strade per la propria discarica personale. Ma sia chiara una cosa: il nostro impegno come Amministrazione comunale, insieme all’Ufficio Ambiente, alla Polizia Locale e alle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente non si ferma. Continueremo a pattugliare il territorio, a fare controlli e a sanzionare i trasgressori”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, commentando il resoconto inviatole dal Comando della Polizia Locale a seguito di controlli congiunti con le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente.

“Una città pulita dipende da ognuno di noi, rispettare quotidianamente le regole di igiene urbana è l’unico modo per avere una città più ordinata e pulita– ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – non è più tollerabile che nonostante i tanti servizi disponibili, la costante campagna di comunicazione che come Amministrazione comunale stiamo realizzando insieme alla Rieco Spa e le tante azioni di sensibilizzazione, ci siano ancora persone che non sono in regola con i mastelli per la differenziazione, dividono male i rifiuti o peggio ancora, come in questo caso, li abbandonano all’angolo della strada. Grazie ai controlli incrociati la Polizia Locale è riuscita a risalire ai responsabili di questo ennesimo scempio e saranno perseguiti a norma di legge, con la speranza che servirà loro di lezione. Intanto, è stata già ordinata la rimozione dei rifiuti e la bonifica dell’area: un costo di cui purtroppo, se ne farà carico tutta la cittadinanza”.

“Colgo l’occasione – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – per ricordare a tutti i cittadini che scaricando la App Junker, è possibile ricevere tutte le informazioni sul servizio di igiene urbana della nostra città, mentre alla pagina Facebook “Cerveteri chiama a Raccolta” troveranno tante informazioni utili sui servizi a disposizione”.