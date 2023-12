Dedicata a te – Carta solidale 2023, riaperti i termini per il ritiro a Ladispoli

LADISPOLI – L’Amministrazione comunale rende noto ai cittadini individuati dall’Inps, riportati nell’elenco di cui in allegato A , come beneficiari del contributo economico previsto dall’Art 1,commi 450 e 451, della Legge di Bilancio 29/12/2022 n.197, avente ad oggetto la “Carta dedicata a te”, che sono stati riaperti i termini di ritiro delle carte prepagate, con le seguenti modalità:

“Gli aventi diritto potranno ritirare la lettera contenente i codici della carta postepay Dedicata a te presso il Comune di Ladispoli presso l’Ufficio U.R.P, a partire dalla data del 20/12/2023, per poi recarsi presso l’ufficio postale per l’attivazione della stessa, dove sarà caricato l’importo riconosciuto, di euro 382,50 come nella misura originaria, ed euro 77,20 per il bonus benzina.”

I cittadini che abbiano già provveduto, all’attivazione della carta lo scorso 15 settembre 2023, riceveranno l’accredito, sulla stessa, della somma di euro 77,20 per il bonus benzina senza dover fare alcunché.

Si comunica, inoltre che il primo acquisto, che attiva la carta solidale , DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE IL 31/01/2024.

Si invitano gli interessati a consultare l’allegato A dove è presente l’elenco dei beneficiari della carta.

Per l’avviso e allegato A https://www.comunediladispoli.it/dedicata-a-te-carta-solidale-2023-riaperti-i-termini-per-il-ritiro/notizia