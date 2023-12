“Cuori abbandonati”, donazione al canile di Furbara dagli alunni dell’Istituto Piazzale della Gioventù

SANTA MARINELLA – Sarà un Natale diverso per i cani e i gatti ospiti del Canile di Furbara e per le colonie feline sparse per la città. Calde coperte, confortevoli cuccette e tanto cibo per loro quest’anno. A donarli sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù di Santa Marinella, che hanno organizzato una raccolta nel mese di dicembre, a cui hanno partecipato con generosità tanti ragazzi e le loro famiglie.

“L’Amministrazione Comunale ringrazia gli alunni delle scuole della città per aver pensato agli animali abbandonati, che trovano riparo nel Canile di Furbara. Sono gesti che scaldano i cuori e che fanno ben sperare nelle generazioni future”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei.

A promuovere e coordinare l’iniziativa “Cuori abbandonati” il dirigente scolastico Velia Ceccarelli e l’insegnante Filly Muto, felici del risultato della raccolta che è stata oltre le aspettative. Plauso anche dalla delegata alla Pubblica Istruzione, Ileana Giacomelli, che presente alla cerimonia di consegna della donazione, ha detto: “La scuola è educazione alla cittadinanza responsabile, nella quale i valori della persona sono fondamentali, e ad essi si accompagnano il rispetto e la cura degli animali nostri amici”.

L’Amministrazione Comunale sta dimostrando sempre più attenzione nei riguardi degli animali. Lo dimostrano la campagna per i microchip appena svolta, la scelta dei fuochi d’artificio silenziosi della scorsa estate e l’ordinanza per queste feste natalizie che regola i botti e vieta quelli rumorosi.