Concerto capodanno Ladispoli, Codacons: ” Bene la scelta di annullare l’esibizione”

LADISPOLI – “Il Codacons di Ladispoli – che al riguardo aveva annunciato un esposto alla Corte dei Conti per valutare l’utilizzo di denaro pubblico – accoglie con favore la decisione di annullare il concerto di Capodanno a Ladispoli, voluto dal sindaco Alessandro Grando, nella misura in cui prevedeva l’esibizione di due rapper (Emis Killa e Guè Pequeno) seguitissimi dai giovani ma ampiamente discussi per il contenuto di alcune delle loro canzoni.

In particolare, i cittadini di Ladispoli erano insorti per una spesa – 200mila euro per i due rapper – considerata sbagliata e immorale, stanti le critiche da tempo rivolte ai loro testi: un fatto ancora più incomprensibile alla luce della mobilitazione seguita all’omicidio di Giulia Cecchettin, che impone una tolleranza zero nei confronti di qualsiasi messaggio anche solo ambiguo o ambivalente sul tema del rispetto dei diritti delle donne.

Codacons Ladispoli – detto che in questa vicenda è stata cruciale la mobilitazione dei cittadini, senza la quale nulla sarebbe accaduto – apprezza e sostiene quindi la scelta di annullare l’esibizione. La speranza è che altri adesso seguano l’esempio di Ladispoli, evitando di garantire ulteriore visibilità a cantanti che rischiano di veicolare messaggi sessisti e sbagliati alle nuove generazioni (e non solo)”