“Volontariato? Parliamone…” un successo l’iniziativa promossa da Scuolambiente e Avo Ladispoli

CERVETERI – “Volontariato? Parliamone…” Questo è il titolo della Giornata mondiale del Volontariato organizzata da Scuolambiente in collaborazione con Avo Ladispoli Centro Servizi per il Volontariato presso la sede comunale del Granarone di Cerveteri. Alla manifestazione, che è oramai per Scuolambiente alla 20esima edizione, erano presenti le classi 2A 2B 2C della Scuola Secondaria di Primo Grado Giovanni Cena di Cerveteri e la 3 H della Scuola Secondaria di Primo Grado Corrado Melone di Ladispoli che hanno interagito con dodici associazioni di volontariato del territorio. Dopo i saluti dell’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini e un breve intervento introduttivo delle due Associazioni che hanno promosso l’iniziativa, Maria Beatrice Cantieri per Scuolambiente e Rosario Sasso per Avo Ladispoli, ha preso la parola Massimiliano Venturi nel Csv Roma Lazio che è riuscito immediatamente a coinvolgere gli studenti e a farli entrare nel tema nel modo più diretto e empatico. Così i ragazzi hanno posto mille domande alle Associazioni che si sono succedute esponendo le loro finalità e i loro progetti e hanno partecipato con vero interesse e curiosità. Un momento particolarmente significativo è stata la testimonianza dei ragazzi della Giovanni Cena che hanno parlato della loro partecipazione alla Colletta Alimentare del 18 novembre, un’iniziativa partita proprio dalla Scuola. Interesse e curiosità ha suscitato anche la testimonianza del coordinatore del Forum Giovani di Scuolambiente Stefano Martinangeli che ha raccontato la sua esperienza all’interno dell’Associazione e la sua crescita personale e culturale che lo ha portato a farne poi il suo percorso di studi. “E’ stata una giornata molto ricca e interessante” ha concluso la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri “ringrazio Giovanna Caratelli che ha seguito lo svolgimento dei lavori coinvolgendo e facendo partecipare i ragazzi, Ringrazio l’Assessore che come ha collaborato alla riuscita, gli studenti, i docenti e i Dirigenti Scolastici per la sensibilità con la quale hanno accolto, ancora una volta, la nostra proposta, i volontari di Scuolambiente e Avo Ladispoli e ringrazio moltissimo tutte le Associazioni che hanno dimostrato ancora una volta non solo di essere parte attiva delle nostre comunità ma di saper dialogare mettersi in rete e collaborare fattivamente”