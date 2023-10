Piano Antenne Partecipato a Cerveteri, prosegue il lavoro dell’Amministrazione con i comitati

CERVETERI – Dopo l’assemblea pubblica delle scorse settimane al Granarone, prosegue il percorso dell’Amministrazione comunale di Cerveteri, congiuntamente a Comitati e cittadini, che condurrà all’approvazione del Primo Piano Antenne Territoriale Partecipato del territorio a Nord di Roma, uno strumento fondamentale contro l’inquinamento elettromagnetico a tutela e a favore della salute di tutti i cittadini.

In sala Giunta, ieri, lunedì 30 ottobre, il primo incontro del Gruppo Tecnico di Valutazione, l’organo consultivo dei Cittadini svoltosi alla presenza del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, degli Assessori Riccardo Ferri e Francesca Appetiti e del Consigliere comunale Federico Salamone, della Dirigente Ing. Manuela Lasio, con la partecipazione del responsabile della redazione del Piano di Minimizzazione del rischio Elettromagnetico, il Praeet di Albano.

“Stiamo delineando il Nuovo Piano Antenne per la Città di Cerveteri – ha detto il Sindaco Elena Gubetti – vogliamo che i cittadini siano parte attiva nel controllo del territorio. Lo studio meticoloso del territorio svolto in questi mesi ci permette una progettazione per i nuovi impianti di telefonia Mobile, che garantendo comunque la copertura di un servizio divenuto ormai essenziale ci consenta di tutelare la salute di tutti.

”Nell’ultimo Ddl Concorrenza di tre giorni fa, il Governo ha approvato un emendamento che ha raddoppiato il limite di esposizione ai Campi Elettromagnetici, portandolo da 6 a 15 V/m, e questo renderà ancora più importante e necessario, per la salute dei cittadini, il percorso intrapreso da mesi dall’amministrazione, e che dovrà essere – ha detto concludendo la Sindaca – il “miglior lavoro possibile” per tutelare salute e territorio, garantendo la copertura di un servizio fondamentale per la città”