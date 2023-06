La Fiera dei Saperi e Sapori a Cerveteri, un nuovo doppio appuntamento

CERVETERI – Dopo i primi due appuntamenti, in Piazza Aldo Moro a Cerveteri ritorna la Fiera dei Saperi e Sapori, la manifestazione organizzata dalla Delegata alle Politiche di Promozione Economica del Comune di Cerveteri Arianna Pietrolati e dall’Associazione Agricola 3.0, che riunisce le eccellenze agricole e artigiane del territorio in una grande esposizione nel Centro Storico della città cerite.

Stand aperti sabato 10 e domenica 11 giugno, dalle ore 17:00 in poi: alle eccellenze del territorio, si uniranno anche momenti di intrattenimento e musica dal vivo.

“La Fiera dei Saperi e Sapori è una manifestazione che man mano sta crescendo sempre di più – hanno dichiarato gli organizzatori – ad aprile si trattava di un esperimento, talmente ben riuscito che poi a maggio abbiamo replicato e raddoppiato l’appuntamento. Passeggiare nella piazza, come abbiamo visto anche nelle altre manifestazioni, come il mercatino di Natale o la fiera del fitness, regala ai cittadini e ai bambini un momento di svago e di bellezza. Anche questa volta le date saranno due, sia sabato che domenica, ma ovviamente sarà in orari serali visto l’arrivo della stagione estiva”