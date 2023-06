Centro di Raccolta Comunale a Cerveteri, domani partono i lavori di restyling

CERVETERI – “Da domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 12.00 il Centro di Raccolta Comunale di Via Settevene Palo Nuova rimarrà chiuso per alcuni giorni. Inizieranno infatti i lavori di restyling dell’area: lavori importanti, che garantiranno una maggiore sicurezza, sia al personale che ogni giorno vi lavora, sia alla cittadinanza che accede all’area per conferire i rifiuti. Un intervento realizzato a costo zero, interamente finanziata da un contributo di 100mila Euro di Città Metropolitana riservato a lavori straordinari di manutenzione del Centro di Raccolta ed ottenuto grazie ad un emendamento del Consigliere Metropolitano Alessio Pascucci. I lavori riguarderanno la pavimentazione dell’area, il rifacimento della recinzione perimetrale, la realizzazione di un nuovo eco-sportello e la realizzazione di una nuova tettoia, che andrà a dare riparo ai contenitori di rifiuti speciali. Un’opera importante a vantaggio dell’intera collettività ”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

Per alcuni giorni, l’utenza riscontrerà delle difficoltà – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – si tratta di piccoli disagi che ci consentiranno di realizzare interventi fondamentali per riqualificare il Centro di Raccolta a servizio della nostra città. L’intervento di restyling coinciderà con l’entrata in servizio della nuova Ditta appaltatrice, che garantirà maggiore efficienza, servizi e tecnologie più avanzate”.

Il Centro di Raccolta Comunale di Via Settevene Palo Nuova, dalle ore 12:00 di domani, mercoledì 28 giugno fino a lunedì 3 luglio compreso, rimarrà chiuso. Riaprirà al pubblico martedì 4 luglio e sarà fruibile solo ed esclusivamente per il conferimento di rifiuti ingombranti, per un massimo di 3, calcinacci, sfalci e potature. Da giovedì 13 luglio rientrerà a pieno regime sia negli orari che nei servizi”