Cerveteri, Vaccini. Mensurati: “Campagna prosegue spedita. Bene l’attenzione della cittadinanza”

CERVETERI – “La campagna per le vaccinazioni contro il COVID-19 sta procedendo in maniera spedita. Come Delegata alle Politiche della Terza Età mi sono messa a disposizione della cittadinanza tutta per garantire assistenza alla prenotazione, cercando di acquisire tutte quelle informazioni necessarie per rendere edotti e rassicurare l’utenza sulla campagna in corso. A Cerveteri, le prenotazioni effettuate hanno raggiunto un numero incoraggiante e tantissime hanno già ricevuto sia la prima dose che la seconda. Resto a disposizione di chiunque volesse avere assistenza o essere vaccinato per agevolarle nella prenotazione. Principalmente l’iniziativa messa in campo, realizzata in accordo con l’Assessorato alle Politiche Sociali, è rivolta alle persone anziane sole, che non hanno dimestichezza con internet, ma ovviamente sono a disposizione di chiunque abbia bisogno”.

A dichiararlo è Arianna Mensurati, Delegata alle Politiche della Terza Età del Comune di Cerveteri.

“Partiti con le prenotazioni agli over 80, da lunedì 27 aprile la Regione Lazio ha aperto ufficialmente le vaccinazioni per i nati negli anni 1962 e 1963 – prosegue la Delegata Arianna Mensurati – chiunque avesse necessità di assistenza alla prenotazione, può contattarmi al numero 3343556760, anche lasciando un WhatsApp. Ricordo a tutti che per effettuare la vaccinazione è necessario essere muniti di codice fiscale del richiedente e le ultime 13 cifre del codice numerico posto sul retro della tessera, ovvero il numero di identificazione della tessera”.

Alla data di ieri, martedì 20 aprile, il totale dei vaccini somministrati nel Lazio era pari a 1.569.366.