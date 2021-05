Cerveteri. TPL: ripartono le navette da e per la Necropoli

CERVETERI – La Necropoli Etrusca della Banditaccia, così come i siti archeologici di tutta Italia, riapre l’accesso ai visitatori. Per questo, da oggi, venerdì 7 maggio, la Seatour Spa, su indicazione dell’Assessorato alla Mobilità e Trasporti del Comune di Cerveteri, riattiverà, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, le linee del Servizio di Trasporto Pubblico Locale da e per il Sito UNESCO.

“Si ricorda – dichiara l’Assessora alla Mobilità e Trasporti del Comune di Cerveteri Elena Gubetti – che per salire a bordo di tutti i mezzi del Servizio di Trasporto Pubblico Locale è obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva e di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite dal conducente e comunque presenti all’interno del mezzo. Tutte le informazioni sul TPL, sono disponibili sul sito del Comune di Cerveteri www.comune.cerveteri.rm.it e ovviamente sui canali informativi dell’Azienda titolare dell’appalto di trasporto urbano”.