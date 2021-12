Cerveteri. Sclerosi Multipla: il Natale di AISM alla XII Festa dell’Olio Nuovo

CERVETERI – Alla Festa dell’Olio Nuovo in Piazza Santa Maria a Cerveteri torna il Natale di AISM, la campagna di raccolta fondi promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Dopo lo stop forzato dello scorso anno dovuto alle note restrizioni legate alla situazione pandemica, i Volontari di Cerveteri saranno operativi con i prodotti solidali dell’Associazione per offrire il proprio contributo alla Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla. Sabato 4 dicembre, dalle ore 14:00, in occasione della dodicesima edizione della Festa dell’Olio Nuovo in Piazza Santa Maria a Cerveteri allestiranno un punto di solidarietà dove poter acquistare uno o più prodotti, magnifiche idee regalo ma allo stesso tempo un modo importante per sostenere le attività di ricerca.

Anche quest’anno è davvero ricca la scelta dei prodotti solidali. Si parte dal classico dolce del Natale, ovvero il Pandoro e il Panettone, entrambi una Produzione Bonifanti, eccellenza gastronomica totalmente made in Italy dal 1932. Una confezione elegante, in un formato da 500grammi, per un prodotto realizzato con il cuore nel pieno rispetto della ricetta tradizionale di un dolce davvero magico. Il costo è di 10euro per ogni singolo prodotto.

Novità assoluta di quest’anno, sono i Bulbi di Tulipano, in una graziosa scatolina da 8 bulbi. Colori assortiti, rosso o arancione. Per ogni scatolina, il contributo minimo è di 5euro.

Altro prodotto, sono i Torroncini di AISM, 12 torroncini morbidi con miele e frutta secca in tre versioni: naturali, ricoperti al cioccolato fondente e al pistacchio. I Torroncini assortiti Giotto sono doppiamente buoni, perché prodotti nella pasticceria del carcere di Padova all’interno di un progetto che dà a tante persone la possibilità di cambiare, ogni giorno, insieme. Per ogni scatola di Torroncini, davvero speciali, il contributo è di 10euro. A grande richiesta torna anche il kit “coccole per le mani”, in una elegante e graziosa confezione natalizia, con crema per le mani e lima abbinata. Costo 6 euro.

“Anche quest’anno, grazie alla generosità, sensibilità e l’affetto di tantissime persone abbiamo già raccolto molti fondi in favore della Ricerca Scientifica. Amici, commercianti, Istituzioni cittadini e dipendenti comunali non hanno fatto mancare il loro sostegno, permettendoci di superare già gli 850euro – spiegano i Volontari AISM – grazie alla disponibilità degli organizzatori della Festa dell’Olio Nuovo, che ringraziamo per averci dato anche quest’anno immediata disponibilità e accoglienza, allestiremo il nostro stand solidale all’interno della festa e come sempre auspichiamo una risposta importante da parte dei tanti visitatori e cittadini, sempre sensibili e attenti alle campagne di AISM a sostegno della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla. Come di consueto, al termine della campagna pubblicheremo sui social e invieremo alla stampa locale, copia del bonifico che effettueremo in favore dell’Associazione con i fondi raccolti”.

“Anche quest’anno – concludono i Volontari AISM – vi aspettiamo per sostenere insieme la Ricerca Scientifica. Come diciamo sempre, la Ricerca Scientifica è vita. Insieme, siamo più forti. Coloriamo di solidarietà il Natale 2021”.