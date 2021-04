Cerveteri- Lavori di riasfaltatura sulla Statale Sasso Manziana

CERVETERI – Un intervento di consolidamento e ripristino del manto stradale lungo la strada Statale Aurelia Sasso Manziana per un totale di circa 1.500.000 euro.

Cantieri divisi in due fasi: la prima, che prenderà il via da martedì 27 aprile per circa 2 settimane, dal km 6 fino al km. 10.500 circa, la seconda, in programma a maggio, a partire dal km. 4.

Entrambi i cantieri richiederanno per motivi di sicurezza la chiusura totale della strada in entrambi i sensi di marcia, con eccezione solamente per il traffico locale.

“Il primo tratto di strada interessato dai lavori riguarda il Comune di Manziana, ma è comunque di interesse anche dei nostri concittadini perché i residenti di Cerveteri ed in particolar modo quelli della zona di Pian della Carlotta potrebbero usufruirne – spiega il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – a maggio il secondo intervento, che riguarderà invece un tratto di strada ricadente nel nostro Comune. Si tratta di lavori importanti realizzati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale attraverso un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che danno seguito anche al lungo lavoro che come Consigliere Metropolitano di opposizione sto portando avanti a Palazzo Valentini affinché l’Ente si adoperasse alla messa in sicurezza di tutte le strade di sua competenza insistenti nel nostro territorio”.

“Già nelle scorse settimane, con i fondi presenti a Bilancio grazie ad un mio emendamento, la Città Metropolitana era intervenuta su due strade importantissime quali la Via Furbara Sasso e Via Doganale – prosegue Pascucci – ora questi nuovi lavori, su una arteria stradale che rappresenta un importante collegamento con i Comuni limitrofi e che quotidianamente viene percorso da un gran numero di cittadini”.