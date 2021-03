Cerveteri. Installati 314 punti luce a risparmio energetico

CERVETERI – Importante operazione sull’intero territorio comunale dedicata al potenziamento dell’efficienza della pubblica illuminazione. Sono in corso i lavori, eseguiti in collaborazione tra l’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Cerveteri e la Multiservizi Caerite, società municipalizzata del Comune di Cerveteri, per il posizionamento totale di 314 punti luce al LED, che andranno da un lato a migliorare la visibilità stradale e dall’altro porteranno un risparmio economico ed energetico per l’Ente. Nel dettaglio, sono stati sostituiti 264 punti luce e sono stati posizionati 50 pali della luce completamente nuovi, rispettivamente di 4, 8 e 9 metri d’altezza.

“Questi lavori, realizzati grazie all’ottimo lavoro sinergico con la Multiservizi Caerite, rappresentano il proseguimento dell’intervento avviato già lo scorso anno nell’ambito di un finanziamento del Ministero allo Sviluppo Economico con il Decreto Crescita, al quale si è aggiunto un contributo da parte del Comune di Cerveteri – spiega Matteo Luchetti, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cerveteri – i lavori attualmente in corso stanno interessando il territorio comunale nella sua interezza, Frazioni di Valcanneto e Cerenova incluse. Abbiamo concentrato gli interventi su quelle zone che maggiormente necessitavano di un ammodernamento del sistema di pubblica illuminazione, quelle maggiormente trafficate o sulle quali comunque abbiamo ricevuto il maggior numero di segnalazioni”.

“In accordo con la Multiservizi Caerite, continueremo a lavorare per il miglioramento di tutto ciò che riguarda gli impianti di pubblica illuminazione della nostra città – prosegue l’Assessore Matteo Luchetti – intanto, ringrazio per la disponibilità e la professionalità con la quale mi stanno affiancando in questa opera davvero importante l’Ingegner Forghieri della Multiservizi Caerite, tutti i tecnici e personale che stanno lavorando sul posto e il Direttore Generale Professor Alberto Manelli”.