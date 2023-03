Cerveteri. Centro antiviolenza “Le Farfalle”, sabato al Granarone la presentazione alla città

CERVETERI – Sarà presentato sabato 11 marzo alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone il Centro antiviolenza comunale “Le Farfalle”, da alcuni giorni entrato in servizio nel Centro Storico in Via dei Bastioni n.46.

“Il servizio del Centro Antiviolenza, affidato alla Cooperativa BeFree, è già attivo da alcune settimane – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – l’auspicio è che venga utilizzato il meno possibile. Siamo orgogliosi di avere all’interno della nostra città un servizio di tale importanza: ora tutte le Donne vittime di violenza avranno la possibilità di trovare ascolto e possibili soluzioni per uscire da episodi di violenza. Ovviamente, il servizio è rivolto non solamente alle persone residenti di Cerveteri, ma ai residenti di tutto il litorale, di chiunque abbia bisogno di assistenza, sostegno e supporto. Personale formato e qualificato sarà a disposizione garantendo competenza e professionalità. Sabato, dopo aver illustrato il servizio alle Forze dell’Ordine nel territorio già nei giorni scorsi, lo presenteremo alla cittadinanza, che è invitata a partecipare”.

“Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 15:00 mentre nella sola giornata del giovedì sarà aperto dalle ore 12:00 alle ore 18:00 – ha dichiarato Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – è invece operativo 24 ore su 24 il numero di telefono 3669755274, raggiungibile anche via Whatsapp o SMS. Il servizio offre consulenza specializzata di genere e psicosociale, interventi in situazioni di crisi ed assistenza sociale, consulenza professionale giuridica, colloqui di preparazione per l’accoglienza nella struttura residenziale, assistenza anche in rete dopo le dimissioni delle donne e dei figli. Inoltre, il nostro Centro è collegato al numero di pubblica utilità 1522”.

Commenta la presentazione del Centro, anche Alessio Pascucci, ex Sindaco di Cerveteri e Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale.

“Quando ero Sindaco di Cerveteri quello dell’apertura del Centro Antiviolenza è stato uno dei miei maggiori obiettivi – ha dichiarato Alessio Pascucci – fu grazie al mio interessamento che la nostra città riuscì ad ottenere un finanziamento da parte della Regione Lazio affinché questo progetto, unico nel nostro territorio, divenisse realtà. Una volta divenuto realtà, poi la attuale amministrazione ha proceduto con l’affidamento del servizio. Sono felice oggi, a meno di un anno di distanza dall’annuncio ufficiale della nascita del servizio, che sia operativo e funzionale”.

Oltre al Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, interverranno Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali, Alessio Pascucci, Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, Francesca De Masi, Vicepresidente della Cooperativa BeFree, Ileana Aiese Cigliano, Responsabile del Centro Antiviolenza, la Dottoressa Alessandra Petrunio, Dirigente della Asl Roma 4, Alice Pettinari, Rete degli Studenti Medi, Elena Maddenti, Giovani Democratici Ladispoli. Interventi anche dell’Associazione Donne in Movimento e della Consulta dei Migranti. Modera l’incontro, Martina Paoli.