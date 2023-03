Cerveteri. Batterie esauste delle automobili, ora si potranno conferire anche all’Isola Ecologica

CERVETERI – Un nuovo importante servizio all’interno dell’Isola Ecologica di Via Settevene Palo Nuova a Cerveteri. È infatti disponibile il contenitore per lo smaltimento delle batterie esauste degli autoveicoli. Un rifiuto speciale, che ora i privati, potranno portare direttamente al Centro di Raccolta Comunale.

“Uno dei rifiuti speciali più difficili da smaltire è senza dubbio la classica batteria delle automobili, in particolar modo quando gli utenti sono in grado di cambiarla in autonomia senza rivolgersi al proprio meccanico di fiducia che di suo già dispone di siti per il loro conferimento – ha dichiarato Francesca Appetiti, Assessora alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri – così come previsto dal nuovo Regolamento del Centro Comunale di Raccolta, in approvazione nei prossimi giorni in Consiglio comunale, il servizio sarà riservato solamente alle utenze domestiche e potranno conferire un numero massimo di 3 pezzi alla volta e un massimo di 6 pezzi l’anno”.

L’Isola Ecologica di Via Settevene Palo Nuova è aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e la domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00